Gastronomie in Düsseldorf : Neustart für das Goldene Fass in Flingern

Melina und Stefan Stefanovic sind die neuen Pächter des Lokals Zum Goldenen Fass in Flingern. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Das Goldene Fass in Flingern ist eine der letzten großen Fußballkneipen in Düsseldorf. Als der alte Wirt im vorigen Jahr überraschend starb, blieb lange unklar, wie es weitergeht. Jetzt gibt es neue Pächter, die sich in Düsseldorf bereits einen guten Ruf erarbeitet haben.