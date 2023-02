Weltberühmtes Werk in Düsseldorf Spannende Objekte für die Kunstakademie

Der Kunstexperte Guido de Werd ist am Donnerstag regelrecht ins Plaudern gekommen. Seine große Bewunderung für den Künstler Ewald Mataré war spürbar in der Aula der Kunstakademie. Dazu gab es beeindruckende Anekdoten von dem Mann, der den Nachlass des Künstlers verwaltet: Als Matarés Tochter Sonja 2020 mit 94 Jahren verstarb, da übernahm de Werd die Verantwortung für das umfassende Werk des Künstlers. „Dessen Atelier in Büderich, in dem Sonja immer noch lebte, wirkte so, als ob Ewald Mataré nur mal eben weggegangen sei.“ Dabei war der Künstler bereits 1965 gestorben. Heute nutzen Studenten der Kunstakademie das Atelier in Büderich, es steht unter Denkmalschutz.