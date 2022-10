Vorteile für Patienten und Mitarbeiter : So leiten junge Pflegekräfte ihre Station

Das Team der „Neuen Pflegewelt“: Viviane Ekloeh (v.l.), Jacqueline Hillermeyer, Patrick Kroeger, Osman Özdemir, Christos Anagnostopoulos (stellvertretende Stationsleitung), Maia Sucksdorf und Stationsleiterin Lolita Garecht. Foto: St. Martinus-Krankenhaus/Susanne Werding

Düsseldorf An einem Düsseldorfer Krankenhaus wird eine Station nur von Berufsneulingen betrieben, die Stationsleiterin ist gerade einmal 25 Jahre alt. Neue Ideen werden ausprobiert, wie die „Übergabe“ direkt am Krankenbett. Das komme auch bei Patienten gut an.