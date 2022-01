Labore immer stärker gefordert : 15 Prozent der Pool-Tests in Düsseldorfer Kitas positiv

Düsseldorf Immer mehr Gruppen-Tests fallen positiv aus. Das Jugendamt hält bislang an den PCR-Nachtestungen fest – warnt aber vor Kapazitätsgrenzen. Gemeinsam mit Köln will die Landeshauptstadt für diesen Fall eine neue Strategie entwickeln.

Rund 15 Prozent der Pool-Tests in Düsseldorfer Kitas fallen derzeit positiv aus – ein Zeichen für die massive Verbreitung des Coronavirus. Zu Beginn der Pool-Testungen im Dezember waren es noch rund fünf Prozent gewesen. Nach Angaben des Jugendamts reichen die Laborkapazitäten aber immer noch aus, um im Falle eines positiven Gruppentests mit PCR-Einzeltests die erkrankten Kinder und Betreuer zu ermitteln. Dies teilte Jugendamtsleiter Stephan Glaremin am Freitag in einem Brief an die Einrichtungen und Eltern von Kita-Kindern mit.