Brand in der Düsseldorfer Altstadt : 5500 Paar Schuhe standen in Flammen

Düsseldorf In der Düsseldorfer Altstadt ist am Donnerstagvormittag das Lager des Geschäfts Sidestep in Brand geraten. Markenschuhe im Wert von einer halben Million Euro verbrannten. Verletzte gab es keine. Auch die Nachbargeschäfte mussten schließen.