Flingern ist an vielen Stellen noch so rau und ungebügelt, wie er schon immer war. Dazu gehören Fortuna Düsseldorf 1895 und die Zuneigung zu diesem Verein. Unser Redakteur Uwe-Jens Ruhnau lebt selbst dort und hat bei einer Rundfahrt Beispiele dafür gesammelt. Oh Fortuna, so wunderschön...

Manche Sprayer inszenieren F95 als Verein voller explosiver Energie. Diese schöne Darstellung ist an der Vennhauser Straße zu entdecken.