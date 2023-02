Antrag für den Stadtrat Bürger fordern sichere Radwege in Zons

Christiane Schneider und Karl Kress setzen sich für die Sicherheit von Radlern in Zons ein und machen im Rahmen eines Bürgerantrages im Rat der Stadt Dormagen auf die Situation in der Zollfeste aufmerksam. „Absolut widersinnig“ sei beispielsweise, „dass nach der derzeitigen Regelung und Beschilderung der asphaltierte Wirtschaftsweg entlang der Wasserkuppe zum Deichverteidigungsweg nicht beidseitig von Radlern genutzt werden kann“, heißt es. Hinzu komme, dass die Situation für Radfahrer auf der Deichstraße zunehmend gefährlicher werde. Dort habe es bereits zahlreiche Unfälle gegeben, bei der Radfahrer gar den „Abhang der Böschung herunter gerutscht seien“. Insbesondere Begegnungen mit einem Bus seien dabei problematisch. Der Vorschlag: „Durch einen Radweg könnte dies deutlich sicherer gestaltet werden“, urteilt Schneider. Der Wunsch der Antragsteller wäre dabei die Durchführung einer Machbarkeitsstudie an genannter Stelle an der Deichstraße.