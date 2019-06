Kostenpflichtiger Inhalt: Mordprozess gegen 35-Jährige : Dormagenerin in den Niederlanden vor Gericht

Nach dem Leichenfund suchten die Ermittler der niederländischen Polizei tagelang auf der Wiese nach verwertbaren Spuren. Foto: Leeuwarder Courant/Arodi Buitenwerf

An diesem Mittwoch beginnt in Leeuwarden/Niederlande der Mordprozess gegen eine 35 Jahre alte Frau, die in Dormagen lebte und der vorgeworfen wird, 2017 ihren Ehemann getötet zu haben. Noch unter Verdacht: ihr Ex-Freund aus Dormagen.