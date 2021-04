Kostenpflichtiger Inhalt: Pandemie in Dormagen : Unsicherheit vor Corona-Tests für Schüler

Alois Moritz, der Leiter der Realschule in Hackenbroich, beim Corona-Selbsttest. In dieser Woche werden seine Schüler getestet. Das erfordert einigen Aufwand. Foto: Melanie van Schyndel

Dormagen Der Unterricht findet nun wieder in Gruppen abwechselnd zu Hause und in Präsenz statt. In das Klassenzimmer darf jedoch nur, wer sich testen lässt. In einigen Schulen gibt es jedoch noch einige Probleme und Unklarheiten.