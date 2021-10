Wiese in Hünxe : Wölfe waren nachts schon wieder da – überlebendes Pony wurde verletzt

Das Shetland-Pony lag am Mittwoch tot und aufgerissen auf der Weide am Kirchhellen-Wesel-Weg. Bei ihm standen noch zwei weitere Pferde, eines davon wurde in der Nacht zu Donnerstag verletzt. Foto: GBF

Hünxe Auf derselben Wiese, auf der am Mittwoch ein gerissenes Shetland-Pony gefunden wurde, ist in der Nacht zu Donnerstag erneut ein Pferd angegriffen worden: ein größeres Pony von gut 1,40 Meter Stockmaß.

Offenbar war nicht mal eine Nacht Ruhe. Am Donnerstagvormittag gingen Halter und Helfer zum Kirchhellen-Wesel-Weg, um den Körper des Shetland-Ponys von der Weide zu schaffen, das dort am Mittwoch tot und aufgerissen gefunden worden war . Nach der Schilderung von Zeugen wollte eine Tochter der Familie sich den beiden verbleibenden Pferden widmen, die neben dem „Shetty“ auf dem Grundstück standen. Sie schlug mit einem Schreckensschrei Alarm.

Das kleinere der beiden Tiere, ein Pony mit einem Stockmaß von gut 1,40 Meter, ist in der Nacht angegriffen und verletzt worden. Zwei frische, längliche Fleischwunden wurden in die Hinterhand gefurcht, mutmaßlich durch die Attacke eines Wolfs. Die Zeugen informierten den Berichten zufolge erneut, am zweiten Tag in Folge, das Landesumweltamt. Die Behörde hat auf eine Anfrage zum Thema bislang noch nicht reagiert.