Test soll klären, ob es ein Wolf war : In Hünxe ist wieder ein Pony gerissen worden

In Hünxe ist wieder ein Pony gerissen worden

Das Tier lag tot am Waldrand. Foto: szf/Sina Zehrfeld

Hünxe Ein totes Shetland-Pony ist am Mittwoch auf einer Weide in Hünxe gefunden worden. Die Bissspuren deuten auf einen Wolfsriss hin. Es ist nicht das erste gerissene Pony.

In Hünxe ist erneut ein Pony mußmaßlich von Wölfen gerissen worden. Das Tier, ein Shetland-Pony, stand auf einer Weide am Kirchhellen-Wesel-Weg. Der Bereich ist umgeben vom Hünxer Wald, die Wiese liegt am Waldrand.