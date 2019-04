Erstmals brennt auf dem Kirmesplatz in Hückelhoven-Ratheim am Karsamstag ein Osterfeuer, aufgeschichtet von der Feuerwehr und dem Förderverein des katholischen Kindergartens. Das ist angemeldet und darf unter Auflagen lodern. „Ansonsten ist dieses Brauchtum bei uns kein großes Thema“, erklärt Romulus Timar vom Stadtmarketing. Ein Osterfeuer ist nach dem Landesimmissionsschutzgesetz, § 7, genehmigungspflichtig, aber nicht in privaten Gärten möglich, so Timar: „Brauchtum muss immer öffentlich sein.“