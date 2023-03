Tradition zum Feiertag Stadt Kleve verbietet erstmals private Osterfeuer

Alljährlich finden in Kleve zahlreiche Osterfeuer statt. Auch in diesem Jahr können sie von Karsamstag bis Ostermontag bei der Stadt angezeigt werden. In diesem Jahr gibt es aber eine drastische Änderung: „Nachdem in den vergangenen Jahren vermehrt Auflagen missachtet wurden, werden in diesem Jahr nur öffentliche Osterfeuer zugelassen“, heißt es aus dem Rathaus.