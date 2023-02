Prozess in Köln 31-Jährige soll vier Monate alte Tochter getötet haben

Ein Ehepaar begegnet am Abend des 12. August 2022 beim Spaziergang mit seinem Hund auf einem Feldweg bei Frechen einer jungen Frau, die einen sehr verstörten Eindruck macht. Die 31-Jährige ist verletzt und erzählt dem Paar, sie habe ihr Kind umgebracht. Die beiden Spaziergänger alarmieren sofort den Rettungsdienst. Polizei und Feuerwehr starten eine große Suchaktion und finden schließlich am Ufer des Boisdorfer Sees ein kleines, lebloses Mädchen. Die Mutter wird noch am Abend festgenommen.