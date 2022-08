Millionen Anrufe wegen Grundsteuererklärung : Bürgerfreundliche Verwaltung geht anders

Über die Steuerplattform Elster können die Daten übermittelt werden. Als besonders nuzerfreundlich gilt sie nicht. Foto: dpa/Marijan Murat

Meinung Düsseldorf In nur sieben Wochen haben sich 1,3 Millionen Hilfesuchende an die Hotline der Finanzbehörden in Nordrhein-Westfalen gewandt. Die Reform der Grundsteuer gerät zum Debakel.