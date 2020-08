Probleme bei Filmdrehs : Mit Maske am Set

Düsseldorf Durch die neuen Hygiene- und Abstandsregeln gibt es bei Dreharbeiten hohe Auflagen, die manche Filmschaffende vor Probleme stellen. In NRW beteiligen sich an den Mehrkosten die Sender und das Land – noch.

„Alles in bester Ordnung“ – der Titel von Joachim Ortmanns neuem Film klingt in diesen Zeiten vielversprechend. Tatsächlich ist der Produzent froh. Anfang Juli konnten er und Regisseurin Natja Brunckhorst, die man eher als Schauspielerin (“Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“) kennt, mit der Kölner Produktionsfirma Lichtblick Film ihren ersten Film in Corona-Zeiten abdrehen, nachdem das Projekt Mitte März jäh unterbrochen wurde.

Filmdreh unter Corona-Bedingungen: Damit kommen auf jedes Team neue Herausforderungen zu. Denn seit nach dem Lockdown wieder Filme gedreht werden können, ist alles anders. Dass das ganze Team Maske am Set trägt, ist dabei noch eines der kleineren logistischen Probleme. Alle Beteiligten wurden vor Drehbeginn in Köln auf das Virus getestet. Das Filmteam arbeitete in Gruppen aufgeteilt, je nach Aufgaben, und in Schichten. Auch die Pausen wurden schichtweise gemacht. „Die Arbeitszeiten verlängern sich dadurch natürlich“, sagt Joachim Ortmanns, der als Produzent auch für die Finanzierung zuständig ist. Als Komparsen wurden vorzugsweise Familien ausgewählt.

Info „Tatort“ nimmt nicht Bezug auf Pandemie Corona Die derzeitige Krise wird nicht im „Tatort“ thematisiert. Vom Beginn der Stoffentwicklung bis zur Sendung könnten 18 Monate vergehen. Laut Produzent Jan Kruse könne man auf solche aktuellen Dinge daher nicht eingehen.

Die Schauspieler mussten in „Quasi-Quarantäne“: „Wenn sie private Kontakte mit Außenstehenden hatten, Familienmitgliedern etwa, mussten auch diese getestet werden.“ In dem Kinofilm „Alles in bester Ordnung“ stehen unter anderen Corinna Harfouch und Daniel Sträßer vor der Kamera. Die beiden spielen ein auch vom Alter ungleiches Paar, das sich geistig-emotional annähert. Eine zarte Liebesbeziehung entwickelt sich.

„Gott sei Dank gab es keine erotischen Szenen, keine Kampfszenen, die hatte der Stoff von vorneherein nicht“, erklärt der Produzent, der auch das Mediengründerzentrum NRW als Geschäftsführer leitet. So musste das Drehbuch nicht geändert werden. Denn momentan sehen sich viele Filmschaffende und Sender vor dem Problem, Drehbücher umarbeiten und Szenen mit großer Nähe umschreiben zu müssen, damit man sie unter Corona-Bedingungen und mit Abstand drehen kann. Denn keiner weiß, wie lange dieser Zustand andauert.

Auch beim WDR, neben Arte und dem SWR einer der Koproduktionspartner von „Alles in bester Ordnung“, schaut man sich Drehbücher kommender Projekte und Auftragsproduktionen hinsichtlich der Corona-Bestimmungen nun genau an. „Doch letztlich trägt der Produzent das Risiko und trifft auch die Entscheidungen“, sagt Alexander Bickel, WDR-Fernsehfilm-Chef. Natürlich seien die jeweiligen Redakteure im WDR im ständigen Austausch mit den Produzenten.

Bei dem Kölner Sender haben sich durch Corona einige Produktionen verschoben, auch alle drei „Tatorte“: Köln, Münster und Dortmund. Der Kölner „Tatort“ wurde nun im Juli abgedreht. Auch bei diesem Dreh wurden die Schauspieler regelmäßig auf Corona getestet, die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten. „Ich glaube, dass das hier auch eine gute Übung ist, um Solidarität zu zeigen – dass man das auch im Alltag macht, wenn man außerhalb seiner Arbeit ist“, sagte Dietmar Bär, Darsteller des Kommissars Freddy Schenk im Kölner „Tatort“ der Deutschen Presse-Agentur. Zwei WDR-Serien, die zweite Staffel von „Falk“ und die neue Streaming-Serie „Wild Republic“ konnten erst später als geplant beendet werden.

„Wir befinden uns jetzt mit allen Projekten in einer Art neuer Normalität“, sagt Bickel, der seit 2019 den Bereich Fernsehfilm verantwortet. Ob es durch die drei Monate Drehstopp zu einer Lücke bei der Aus­strahlung von „Tatorten“ komme, sei derzeit schwer abzuschätzen. Alles käme darauf an, ob die zweite Welle wirklich komme und wie sie sich auswirke auf Dreh-Planungen. „Momentan ist geplant, alle ,Tatorte‘ zu drehen, die wir drehen wollen.“

Eine der wichtigsten Personen am Set ist momentan der Hygienebeauftragte. Hier entsteht ein ganz neues Berufsbild. Im Fall von „Alles in bester Ordnung“ war dies eine Krankenschwester, die bereits Berufserfahrung als Aufnahmeleiterin hat. Durch Kurse der Berufsverbände kann man sich zum Hygienebeauftragten qualifizieren. Diese müssen den Dreh jeden Tag überwachen, Buch darüber führen, wer kommt, wer geht, das Team jeden Morgen auf seinen Gesundheitszustand überprüfen, überwachen, dass Abstände eingehalten werden, dass alles gründlich desinfiziert wird und Plexiglaswände als Spuckschutz bei manchen Szenen, wo nötig, zum Einsatz kommen.

Durch diese zusätzliche Stelle verteuern sich die Dreharbeiten. Auch die Drehverschiebungen sorgen für Mehrkosten. Im Fall von „Alles in bester Ordnung“ musste der Dreh im März abgewickelt werden. „Das war eine schwierige Zeit“, sagt Joachim Ortmanns. Keiner wusste, wann und wie es weitergeht. Für den Dreh ab Mitte Juni musste das ganze Team wieder zusammengeholt werden. „Das Problem ist, dass solche Corona-bedingten Ausfälle von der Versicherung nicht abgedeckt werden“, erklärt der Produzent.

Ein Zustand, über den die Produzentenallianz nun schon seit geraumer Zeit mit der Politik und den Förderern verhandelt. Bei der Lichtblick-Produktion haben sich die Geldgeber, unter anderen die Film- und Medienstiftung NRW, und die Sender an den Mehrkosten beteiligt. ARD und ZDF haben die Zusage, sich an den Corona-bedingten Mehrkosten mit 50 Prozent zu beteiligen, verlängert. Auch das Land NRW springt ein. Das Bundeskulturministerium hat 50 Millionen Euro zugesagt, allerdings nur für Kino-Filme und hochwertige Serien. Fernsehproduktionen sind nicht berücksichtigt. Nun fordern die Produzenten einen einheitlichen Ausfallfonds, der über diesen Zeitraum hinaus gelten soll. Denn sonst würden sie später das Risiko allein tragen, was bei einer Drehunterbrechung die eigene Existenz kosten könne, warnt die Allianz aus 270 Filmproduzenten.