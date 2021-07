Flutkatastrophe : Erftverband: "Hochwasserschutz kritisch überprüfen"

Exklusiv Bergheim Der Erftverband fordert schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren beim Bau von Dämmen, Deichen und Rückhaltebecken. Zugleich müsse mehr für die Renaturierung von Gewässern getan werden.

(maxi) Der Chef des Erftverbands, Bernd Bucher, hat Vorkehrungen für künftige Hochwasserereignisse gefordert. Der Vorstand des Wasserwirtschaftsverbands sagte unserer Redaktion: „Bei den jüngsten Ereignissen handelt es sich nicht um ein Jahrhunderthochwasser. Die Dimension ist viel gewaltiger. Das hat die Größenordnung eines über 10 000-jahrlichen Ereignisses.“ Allerdings werde durch den fortschreitenden Klimawandel die Eintrittswahrscheinlichkeit für große Hochwässer aller Voraussicht nach erhöht. „Der technische Hochwasserschutz stößt in diesen Fällen an seine Grenzen. Dennoch müssen jetzt noch einmal alle Schutzmaßnahmen kritisch überprüft werden“, sagte Bucher.

Dem Verbandschef zufolge beruht der Hochwasserschutz auf drei Säulen. zunächst gebe es bauliche, technische Maßnahmen wie Deiche, Dämme oder Rückhaltebecken. „Diese kann man allerdings nicht beliebig hinzubauen. Und auch jedes technische Gebäude kann versagen.“ Wenn ein Damm breche, dann verschlimmere dies die Lage womöglich noch. „Das ist eine Nutzen-Risiko-Abwägung, von der wir stehen. Trotzdem sollten wir genau hinschauen, wo wir zusätzliche technische Maßnahmen treffen können“, sagte Bucher und kritisierte zugleich, dass die Umsetzung leider viel zu lange dauere: „Die Planungs- und Genehmigungsverfahren müssen deutlich beschleunigt werden. Zumal die Widerstände gegen solche Projekte in der Regel drei Jahre nach einem Hochwasser deutlich größer werden“, so der Erftverbandschef Die Erinnerung an die schweren Folgen verblassen, die Nachteile wie Nutzungsverdrängung, eine geänderte Verkehrsführung, starke Eingriffe in Landschaft und Einschränkungen beim Naturschutz sorgten dann für große Vorbehalten bei den Bürgern. „Wir müssen geeignete Maßnahmen nicht nur planen sondern auch zügig umsetzen, um uns besser zu wappnen.“