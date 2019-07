Kostenpflichtiger Inhalt: Landesparteitag in Warburg : Wie sich die NRW-AfD komplett selbst zerlegt hat

Der Landesparteitag der AfD in NRW. Foto: dpa/Swen Pförtner

Warburg Die eher moderaten Kräfte scheitern damit, einen Neuanfang des Vorstandes ohne den radikalen rechten Flügel durchzusetzen. Neun der zwölf Vorstände treten zurück. Jetzt ist die Partei handlungsunfähig.

Weiterleiten Drucken Von Reinhard Kowalewsky, Warburg

Der NRW-Parteitag der AfD ist am Samstag mit einem kompletten Zerwürfnis vorzeitig zu Ende gegangen. Zuerst traten neun der zwölf Vorstandsmitglieder zurück, weil sie mit den anderen drei Vorständen wegen deren Nähe zur völkisch-nationalistischen Gruppe „Der Flügel“ des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke nicht mehr zusammenarbeiten wollten. Danach schafften es die eher moderaten Kräfte aber nicht, wie geplant den Rücktritt der drei Rechts-Außen-Vorstände zu erzwingen, weil sie die dafür nötige Zweidrittelmehrheit der rund 450 Delegierten knapp verpassten. Danach setzen die eher moderaten Kräfte rund um den zurückgetretenen Landesvorstandssprecher Helmut Seifen, ein 65-jähriger pensionierter Schulleiter, mit nur zwei Stimmen Mehrheit den sofortigen Abbruch des Parteitages durch. Die Partei in NRW ist mit einem verbliebenen Rumpfvorstand von drei Mitgliedern nun praktisch nicht mehr handlungsfähig. Und sie ist komplett gespalten.

Seifen warf dem im Amt gebliebenen Co-Vorstandssprecher Röckemann vor, der 45-jährige Anwalt wolle den NRW-Landesverband zum Ableger der von Björn Höcke dominierten AfD in Thüringen sowie dessen Gruppe „Der Flügel“ machen. Der Flügel wird als Verdachtsfall vom Verfassungsschutz beobachtet.

Mit Röckemann sei eine sinnvolle Arbeit nicht möglich, sagte Seifen. Er habe sich dagegen gewehrt, dass extremistische Mitglieder aus der Partei ausgeschlossen werden und keines von elf Parteiordnungsverfahren unterstützt. Wegen der „Machenschaften“ der „Flügel“-Anhänger sei „der Bestand der Partei in großer Gefahr“, sagte Seifen.

Röckemann konterte mit der Aussage, die Mehrheit des Landesvorstandes sei praktisch untätig für die Partei und trickse nur herum, um ihn an der Arbeit zu hindern. „Es macht keinen Spaß, Tore schießen zu wollen, aber die anderen schießen nur Eigentore.“ Seifen und Röckelmann sind AfD-Landtagsabgeordnete.

Der Parteitag wurde von Protesten von Bürgern in Warburg begleitet. Im Kern des lautstark ausgetragenen Streits steht, dass die Mehrheit des Landesvorstandes verhindern will, dass die Partei zunehmend von der Organisation „Der Flügel“ unterwandert wird. Wie stark diese Gruppe ist, zeigte sich schon bei der Wahl des Abstimmungsleiters in Warburg: Flügel-Repräsentant Theo Gottschalk erhielt knapp 47 Prozent der Stimmen. Der eher gemäßigte Jörg Feller gewann zwar, aber nur knapp oberhalb von 50 Prozent. „Der Landesverband ist aus dem Tritt geraten“, sagt dazu unserer Redaktion der aus Viersen kommende Viersener AfD-Bundestagsabgeordnete Kay Gottschalk, der seit 2013 bei der Partei ist. Er vermutet, dass Anhänger des „Flügels“ in Warburg stärker vertreten waren als unter den rund 5500 Mitgliedern in ganz NRW: „Es kann sein, dass viele bürgerliche Mitglieder davor zurückschreckten, sich hierhin als Delegierte schicken zu lassen, weil sie der Streit abschreckt.“

Leidenschaftlich warb Seifen dafür, den Einfluss des immer stärker werdenden rechten Flügels zurückzudrängen. Es könne nicht mehr länger hingenommen werden, wenn Röckemann Björn Höcke ohne Absprache mit der Mehrheit des Vorstandes nach NRW einlade. Rechte Alleingänge innerhalb der AfD würden dafür sorgen, das Bild der Organisation insgesamt zu beschädigen. „Ich halte es für meine Pflicht als Landessprecher, den Kopf nicht in den Sand zu senken. Wir hier in NRW haben ein ganz schwieriges Terrain. Was im Osten als Lapsus genommen wird, wird im Westen zehnmal so stark aufgenommen.“ Auch im Landtag würde der rechte Flügel die Partei nur blamieren, sagte Seifen. „Wir müssen uns für diese Elemente fremdschämen.“

Umso deprimierender für Seifen musste sein, dass es nicht gelang, die geplante Neuwahl des gesamten Vorstandes in Warburg durchzusetzen. Um einen Neustart zu schaffen, hatte sich vor dem Parteitag der Bundestagsabgeordneter Rüdiger Lucasssen bereit erklärt, neuer alleiniger Vorstandschef in NRW zu werden. Der Euskirchener ist verteidigungspolitischer Sprecher der AfD im Bundestag. Am Rande des Parteitags distanzierte er sich davon, die Partei immer weiter nach rechtsaußen zu treiben: „Ich stehe für einen national-konservativen Kurs. Die Programmatik der AfD ist klar und vollständig. Das Spielen mit dem Rechtsradikalismus ist unnötig und unsinnig.“

Was Seifen von Höcke hält, hatte er schon im Juni bei einer internen Präsentation in Krefeld gesagt, über die zuerst der WDR berichtet hatte. Seifen hatte darauf hingewiesen, dass Höcke offensichtlich bewusst Sprachbilder von Joseph Goebbels benutze. Goebbels habe früher von „Wölfen“ gesprochen, die in „die Schafherde“ einbrechen müssten, nun rede auch Höcke von Wölfen und Schafen.