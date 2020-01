Zehn Gründe, warum die Uni Bonn zu den Besten zählt

Ohne Abi studieren? An der Uni Bonn ist das mit einer relevanten Berufsqualifikation in einem fachbezogenen Studiengang möglich. Erhalten Sie die Hochschulzugangsberechtigung, können Sie ein Probestudium aufnehmen. Absolvieren Sie zwei Semester erfolgreich, berechtigt Sie das zur Aufnahme eines Studiums in jedem zulassungsfreien Studiengang.