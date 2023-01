Dog Photography Awards 2022 Fliegende Hunde, außergewöhnliche Porträts – das sind die schönsten Hundefotos

Kategorie Action, 3. Platz - Julia Haßelkuß - Deutschland

Dieses Bild habe ich während unseres Urlaubs in Norwegen aufgenommen. Es war sehr neblig an diesem Tag, also wollte ich einen freundlichen und sonnigen Look schaffen.

Kamera: Sony Alpha 7 MIV, ISO 80, f/1,4, 1/2500 s, Sigma Art 35 mm