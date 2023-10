Leser-Voting zum Welthundetag American Pitbull Terrier „Joker“ ist der schönste Hund in NRW

Kakaobraunes Fell und ein scheinbar perfekt einstudierter Hundeblick, der seinesgleichen sucht: So hat Joker die Leser der Rheinischen Post überzeugt und darf sich ab sofort mit dem Titel „Schönster Hund in Nordrhein-Westfalen“ schmücken. Insgesamt nahmen in diesem Jahr fast 2000 Herrchen und Frauchen mit ihren Hunden teil. Joker schaffte es zunächst in die Vorauswahl und setzte sich souverän gegen die anderen 49 Finalteilnehmer durch. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute zum heutigen Welthundetag!