„Dog Photography Awards“ 2023 Die schönsten Hunde-Fotos des Jahres

Zum dritten Mal wurden beim noch jungen Wettbewerb „Dog Photography Awards“ herausragende Hunde-Fotografien ausgezeichnet. 1440 Einsendungen aus mehr als 50 verschiedenen Ländern haben die Gründer des Awards, Audrey Bellot und Claudio Piccoli, erhalten. Wir zeigen die jeweils drei Erstplatzierten in den vier Kategorien, die Ende Oktober 2023 ausgezeichnet wurden.

Kategorie „Porträt und Landschaft“ – 3. Platz: Sanna Sander, Olofström (Schweden)

Titel: „Monochromatische Illusion“ (einfarbige Illusion)

Die Fotografin über ihr Bild:

„An einem stillen Morgen, als der letzte Schnee des Winters schmolz, wälzte sich der Nebel über die Wiesen, und die Bäume reckten sich in den Himmel und flehten die Sonne an, zurückzukehren. Die Farben waren aus der Welt gesaugt, und alles war still, bis auf das Krächzen der Raben, die die Atmosphäre auflockerten. In der Stille stellte sie sich hin und beobachtete, wie der Winter langsam verschwand und dem Frühling Platz machte. In der Stille war sie die einzige Farbe, die es auf der Welt noch gab. Sie war die Königin dieser monochromen Illusion.“