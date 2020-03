Pantothensäure (Vitamin B5)

- kommt in Eiern, Sonnenblumenkernen und Leber vor.

Wirkung

Die Pantothensäure/Vitamin B5 ist am Stoffwechsel beteiligt, indem es einen Bestandteil des so genannten Co-Enzyms A bildet. Ebenso ist Vitamin B5 beteiligt am Auf- und Abbau von Kohlehydraten, Fetten, Aminosäuren und an der Synthese von Cholesterin. Auch an der Synthese von Stereoidhormonen ist Vitamin B5 maßgeblich beteiligt.

Täglicher Bedarf

6 Milligramm

Vorsicht

Mangel an Pantothensäure kann zu Schlaflosigkeit, Müdigkeit, Depressionen, tauben oder schmerzenden Muskeln, Immunschwächen, Anämie und Magenschmerzen führen.