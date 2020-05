Tipp 4 zur asiatischen Tigermücke: Verbreitung

In Europa wurde die asiatische Mücke zum ersten Mal im Jahr 1979 in Albanien entdeckt, von wo sie ihren Siegeszug nach Südeuropa antrat. Heute tummeln sich die Blutsauger vor allem in Italien, Südfrankreich und Spanien sowie auf dem Balkan. Mittlerweile ist die asiatische Tigermücke auch in Deutschland angekommen, wenngleich die Dichte an dieser Mückenart noch gering ist. Besonders aktiv ist die Tigermücke von März bis November.