Wladimir Kaminer singt und schreibt gegen das Virus an : Flieg, Mausi, flieg

Wladimir Kaminer in Oberammergau. Foto: ZDF/Johann Schmejkal

Berlin Wladimir Kaminer sagt, dass die Fledermäuse nicht schuld an Corona seien, sondern die Menschen, die alles in den Mund stecken wie kleine Kinder. Der in Berlin lebende Autor erzählt in seinem neuen Buch persönliche Geschichten aus dem Lockdown und singt auf einem Album 14 geistreiche Lieder dazu.

Von Olaf Neumann

Herr Kaminer, in Ihrem neuen Buch erzählen Sie vom Alltag unter Corona. Wie geht es Ihnen heute?

Wladimir Kaminer Heute habe ich die Schlagzeile gelesen: „Der Kampf gegen Corona geht voran!“ Mein Nachbar kommentierte das mit: „Die gehen alle voran auf einer Rolltreppe, die rasch nach unten fährt“.

Info Gesamtauflage liegt bei 3,7 Millionen Bücher Wladimir Kaminer Geboren am 19. Juni 1967 in Moskau. Er lässt sich zum Toningenieur für Theater und Rundfunk ausbilden und studiert anschließend Dramaturgie. 1990 siedelt er nach Ostberlin über und wird zu einem der populärsten Schriftsteller Deutschlands. Kaminer ist mit der Autorin Olga verheiratet. Das Paar lebt in Berlin am Prenzlauer Berg und hat zwei erwachsene Kinder. Das Werk Bis heute veröffentlicht Kaminer 28 Bücher. Sein Bestseller „Russendisko“ wird 2012 mit Matthias Schweighöfer fürs Kino verfilmt. Mit dem DJ Yuriy Gurzhy etabliert er die Partyreihe „Russendisko“. Die Gesamtauflage seiner Bücher und Hörbücher liegt bei rund 3,7 Millionen Exemplaren. Buchtipp Wladimir Kaminer: „Der verlorene Sommer: Deutschland raucht auf dem Balkon“, Goldmann, 192 Seiten, 16 Euro. CD-Tipp Kaminer & die Antikörpers, „Bleib zuhause, Mama!“, CD, Trikont, erscheint am 30. April

Ziehen Sie sich lieber auf Ihre Datscha in Brandenburg zurück, um in Ruhe zu schreiben?

Kaminer Corona ist eine einmalige Chance, zu beobachten, wie die Welt durchdreht. Ob in Brandenburg oder hier in Berlin stelle ich fest, wie unterschiedlich die Menschen auf die gleichen Herausforderungen reagieren.

Wie geht Ihre 89-jährige Mutter mit der Krise um?

Kaminer Sie vermisst die Konzerte und das fröhliche Zusammensein. Alte Leute können sich im Internet wenigstens ihr bereits gelebtes Leben anschauen, also die ganzen Schwarzweißfilme oder Ballettinszenierungen. Für junge Menschen ist die Krise aber noch schlimmer.

Ist Ihre Mutter bereits geimpft?

Kaminer Ja. Und sie hat nicht mal einen Pieks gespürt, weswegen meine Mutter das alles für eine Theaterinszenierung hält. Sie wird 90. Zu ihr gehen die Viren gar nicht mehr hin.

Sie haben in Montreux in der Schweiz Szenen für den Dokumentarfilm „Der verlorene Sommer“ gedreht. Was haben Sie dort erlebt?

Kaminer Ich habe in Montreux eine fantastische Entdeckung gemacht. Viel interessanter als der Film über das größte Jazzfestival Europas war für mich, Vladimir Nabokovs Zimmer im Palace Hotel zu besuchen. Einer der größten russischen Autoren hat dort fast 20 Jahre seines Lebens verbracht, aber kaum jemand hat sich gefragt, was er in diesem Montreux eigentlich gemacht hat.

Wie sieht sein Zimmer aus?

Kaminer Die Hoteldirektorin wollte es mir zuerst nicht zeigen, bis ich darauf bestanden habe. Wenn man dieses unglaublich kleine Zimmer gesehen hat, in dem er so viele Jahre zusammen mit seiner Frau verbrachte, versteht man seine Romane besser. Ich glaube, letzten Endes hat dieses große Musikfestival Nabokov umgebracht.

Wie kommen Sie darauf?

Kaminer Vladimir Nabokov war ein Leben lang auf der Flucht vor Menschen, die er vulgär fand, und landete schließlich in Montreux. Aber später kamen genau diese Leute alle dahin. Einen Tag vor Nabokovs Tod fand in der Hotellobby eine Jamsession zum Thema „Let‘s talk about Love“ statt. Tags drauf war er tot. Genau diese Menge von fröhlichen Menschen war Gift für ihn.

Sie haben mit Ihrem DJ-Freund Yuriy die Band Kaminer & die Antikörpers gegründet und bereits zahlreiche Songs auf YouTube veröffentlicht. Träumen Sie davon, eines Tages beim Montreux Jazz Festival aufzutreten?

Kaminer Warum nicht?! Yuriy schreibt fantastische Musik. Mit ihm und zwei Mädchen habe ich mich zu einer Band zusammengetan. Ich habe Texte geschrieben, mit denen ich die Pandemie verfolge. Und Yuriy hat sich dazu die verschiedensten Musiken ausgedacht: Pop, Rap, Walzer. Ich bin kein herausragender Sänger, aber die Mädchen singen wunderschön. Ende April erscheint unsere erste Platte mit 14 Songs. Das sind alles Ohrwürmer.

Fledermäuse gelten als Virusüberträger. Wie kam es zu dem Lied über diese Tiere?

Kaminer Lange Zeit wurde auf die Fledermäuse eingedroschen. Sie seien an allem schuld und würden diesen Planeten gefährden. Dann haben die Chinesen angefangen, die Fledermäuse auszurotten. Also habe ich mit „Flieg, Mausi, flieg“ eine pathetische Hymne auf diese Tiere geschrieben. Wir sollten sie retten, bevor es zu spät ist. Fledermäuse sind nicht schuld an Corona, sondern die Menschen, die alles in den Mund stecken wie kleine Kinder.

Und warum haben Sie zu jedem der 14 Lieder ein Video gedreht?

Kaminer Im Internet haben wir einen Aufruf gestartet: Menschen sollten so tun, als würden sie fliegen wie Fledermäuse. Wir bekamen daraufhin so viele Clips, dass wir daraus einen ganzen Film hätten machen können. In keiner anderen Zeit hat Deutschland so viel Blödsinn gemacht wie im Corona-Jahr. Es war manchmal sehr kreativer Blödsinn.

In einigen Videos ist sogar Ihre Mutter zu sehen, oder?

Kaminer Bei jedem Video ist Mama mit irgendeinem Spruch dabei. Ich habe sie auf diese Weise verewigt. Mein Sohn Sebastian und Yuriys Sohn haben einige der Videos geschnitten. So haben wir die Jugend beschäftigt. Aber Sebastian mag eher depressiven Rap. Er nimmt mit seinen Freunden jede Woche neue Rap-Predigt auf. Sinnlose Ansprachen an die Menschheit. Ich glaube, seine Band heißt Schnaps oder so.

Die Helden Ihrer Jugend ignorierten die sowjetische Ideologie, heißt es in Ihrem Buch. Sie trugen lange Haare und stellten sich außerhalb der Gesellschaft. War das gefährlich?

Kaminer Es gab rote Linien. Aber so lange man keine Steine gegen die Kremlmauer schmiss, war das nicht gefährlich. Der Staat ging nicht jedem Bürger an die Gurgel.

Wie geht es heute Künstlern, die in Opposition zu Putin stehen?

Kaminer Jetzt ist das besonders gefährlich, weil die Opposition so klein ist. Das Regime setzt immer mehr Geheimdienste ein. Man braucht immer mehr Mut, um gegen eine solche Gewaltmaschinerie aufzustehen. All diese Uniformierten müssen neue Orden bekommen, also jagen sie jedes Kindergartenkind, das aus Versehen gegen ein Putin-Portrait gepinkelt hat.

Wünschen sich die Russen ein anderes Russland als das von Putin?

Kaminer Ich glaube, dass sich alle Russen im Herzen ein anderes Russland wünschen, sogar Menschen, die für Putin arbeiten. Auch Putin will wahrscheinlich ein Russland ohne sich selbst als Präsidenten. Er möchte eigentlich nur wertgeschätzt werden. Stattdessen muss er Diktator spielen.

Wie schätzen Sie Kremlkritiker Alexej Nawalny ein?

Kaminer Nawalny ist ein Mann von beispiellosem Mut. Solche Menschen kann man nicht mit Folter und Knast brechen. Ob er da jemals rauskommt, weiß ich nicht.

Gibt es in Russland etliche wie ihn?

Kaminer Durch seine beinahe biblische Geschichte inklusive Tötungsversuch und Auferstehung ist er zu einem russischen Jesus geworden. Aber niemand hätte vermutet, dass er gleich wieder in die Höhle des Löwen zurückkehrt. Das war für ein verschlafenes Land wie Russland eine besondere Geste. Da hat das Regime Angst bekommen und wusste nicht, wofür es ihn in den Knast stecken soll. Er sitzt ja eine Strafe ab, für die er längst bezahlt hat. Selbst für russische Verhältnisse eine ziemlich schräge Geschichte.

Haben Sie vor, nach der Pandemie als Sänger auf Tour zu gehen?

Kaminer Ja, wobei ich glaube, dass die Konzerte der Zukunft anders aussehen werden. Musiker und Sänger werden Astronautenanzüge tragen und durch eine Online-Übertragung aus dem Anzug heraus singen.

Aus Hygiene-Gründen?