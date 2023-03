Premiere im Theater an der Kö Herrlich giftig

Auch ins Theater an der Kö kehren nach durstigen Zeiten die Zuschauer zurück. Die Premiere der französischen Komödie „Das Blaue vom Himmel“ ist erfreulich gut besucht, was die Stimmung schon mal hebt. Per Video grüßt Hausherr René Heinersdorff aus dem Winterhuder Fährhaus in Hamburg, wo er gerade bei seinem Dauerbrenner „Komplexe Väter“ mitspielt. Für den Düsseldorfer Abend kündigt er ein Stück an: „über die Vorteile des Lügens und die Nachteile, wenn sie entlarvt werden“. Geschrieben hat es Eric Assous, der mit „Achterbahn“ und „Glück“ auf hiesigen Boulevardbühnen Erfolg hatte. Die deutsche Fassung bearbeitete Dieter Hallervorden. Gute Voraussetzungen also für einen schwungvollen Abend mit zugespitztem Humor.