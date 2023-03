Letzter Auftritt in Düsseldorf Ein Abschied im Rausch von Percussion-Star Martin Grubinger

Aufhören, wenn’s am schönsten ist: Das sagt sich leicht, aber der Abschied von der Bühne fällt vielen Künstlern schwer. Wie in vieler Hinsicht, ist Martin Grubinger auch darin eine Ausnahme. Vor Jahren schon hatte das Schlagzeug-Genie angekündigt, seine Karriere mit 40 Jahren zu beenden. Im Rahmen der Heinersdorff-Konzerte gab der Salzburger jetzt sein letztes Konzert in Düsseldorf.