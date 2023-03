“Das ist los“ Das neue Album von Herbert Grönemeyers in der Einzelkritik

Das ist los

Discostampf. Autoscooter-Gefühl. Erinnert an Billy Joels „We Didn’t Start The Fire”: Der Text besteht aus Aufzählungen und Stichworten. An der Grenze zur Albernheit, manchmal auch zur Peinlichkeit: „Cis, binär und transqueerphob / Gucci, Prada, Taliban, Schufa, Tesla, Taiwan-Wahn / Was ist, Kid, kriegst Du alles mit?”