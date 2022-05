Die Niederlande schickt die Sängerin S10 mit dem Song „De Diepte“ (“Die Tiefe“) nach Turin. Damit tritt unser Nachbarland das erste Mal seit 2010 wieder mit einem Song in der Landessprache an. In den Alternative-Pop- und Rock-Songs der 21-jährigen Sängerin geht es oft um psychische Probleme – sie selbst hat einige Zeit in einer psychiatrischen Anstalt verbacht. „Jeder erlebt in seinem Leben schwierige Zeiten. Das haben wir alle gemeinsam und ich hoffe, sie werden sich weniger allein fühlen, wenn sie meinen Song anhören", so S10.