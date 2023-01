Mischa Kuballs Kubus für Monheim Dieses Herz pumpt Licht statt Blut

Mischa Kuball verabredet sich am liebsten nach Einbruch der Dunkelheit. Allerdings nicht, weil er etwas zu verbergen hätte. Der Grund ist: Erst nachts kommt seine Kunst zur Geltung, denn darin spielt Licht eine entscheidende Rolle. Nach Monheim fährt man mit ihm also am besten, wenn es dämmert.