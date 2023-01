Academy of St. Martin in the Fields in der Tonhalle Geigenkunst ohne Netz und doppelten Boden

Ist es nicht wunderbar, dass Musik einen auch zum Lachen bringen kann? Dass man etwa aus einem Konzert mit einer alten Dame der Klassik, nämlich der Academy of St. Martin in the Fields, in der Tonhalle mit lächelnd blitzendem Auge und einem noch immer vor Vergnügen glucksenden Zwerchfell herauskommt, wissend: Der Winter, der Alltag, was auch immer – das kann mich mal!