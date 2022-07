Ethno-Jazz mit Steve Tibbetts : So friedlich klingt die Welt

Der Musiker Steve Tibbetts. Foto: Diane Waller/ECM Records

Seit 40 Jahren entdeckt der US-amerikanische Gitarrist Steve Tibbetts neue Töne auf dem Globus. Seine neue CD „Hellbound Train“ zieht Bilanz.

Es könnte sein, dass dieses Zitat eines Tages an ihm vorbeigeweht ist, diese Prophezeiung eines Ortes, der noch unberührter ist als alles, was er kannte. Dieser Ort lag weit weg, er ist „fern“, wie der Dichter sagt, und trotzdem nicht unnahbar, sondern „lieb“. Im ganzen Satz lautet dieses Aufbruchsprogramm des großen Christian Morgenstern: „Die große Ruhe und der tiefe Friede sind nur bei euch, ihr lieben fernen Berge.“

Wie mag der Satz nach Minnesota gekommen sein? Dort, in der Hauptstadt Minneapolis, wurde 1954 Steve Tibbetts geboren, einer der ungewöhnlichsten Musiker unserer Zeit – und eigentlich hatte er alles daheim, Weite, Einsamkeit, erhabene Natur. Mit seinen 10.000 Seen ist Minnesota das Finnland Nordamerikas, es gilt als Nordlicht, als die skandinavische Seele der USA, es ist das Land der Lakonie, Bob Dylan stammt von dort, und wer wissen will, wie Minnesota tickt, muss sich noch einmal den Thriller „Fargo“ der Coen-Brüder anschauen.

info Die früheste CD wurde 1981 in Oslo produziert „Hellbound Train" Die Doppel-CD „Hellbound Train" vereint die wichtigsten Titel von sieben Alben, die Steve Tibbetts bei ECM Records eingespielt hat. Die früheste CD ist „Northern Song", sie wurde 1981 in Oslo aufgenommen.

Aber es ist keine verschnarchte Welt. Das Radwegenetz in Minnesota ist das größte der gesamten USA. Die Leute sind gern an der frischen Luft, und Tibbetts ist sozusagen der Oberluftikus. Immer drängte es ihn hinaus, zugleich kapselte er sich ab. Gitarre hatte er als Autodidakt gelernt, Lernpläne schienen ihm ein Korsett, das ihn einsperrte. Für seine Ideen musste der Tisch, an dem alles entstand, vollständig leer geräumt sein, und seine erste wichtige Platte namens „YR“ war ein Dokument über die Gewissheit, dass nur in der Leere alles wuchern kann: 20 Gitarren klangen am Ende übereinander, doch waren es immer nur Tibbetts und sein Instrument, die im Vervielfältigungsverfahren des Overdubbing ein ganzes Orchester abbildeten.

Wie kommt man zu Tibbetts, der erkennbar Glaubenssache ist? Ich wurde in Amsterdam auf diesen Komponisten aufmerksam, und zwar in einem Viertel, in dem viele Asiaten leben. Aus irgendeinem Laden drang faszinierende, unverkennbar fernöstlich angehauchte Musik. Sie stammte von Steve Tibbetts. Das Geschäft stellte sich als üble Buddha-Nippes-Verramsche heraus, aber die Musik war gigantisch. Es handelte sich um seine CD „Natural Causes“.

Nur ungern klebt man ein Etikett an diese Musik. Sie sitzt zwischen allen Klosterstühlen und allen Pagodentürmen, sie hat keinen Himmel und keine Erde, sie befindet sich in der still schwingenden Luft. Diese Regungslosigkeit ist nicht mit Apathie zu verwechseln, sondern mit Meditation, Besinnung, Schärfung des Bewusstseins. Tibbetts hat lange an diesem Sound und dieser Ästhetik gefeilt. Unverkennbar befinden wir uns in der Zone der Gamelan-Musik, also jenseits unseres mitteleuropäischen Harmoniesystems. „Chandogra“ ist ein Musterbeispiel für Tibbetts: Zum einen ist da die treibende und doch ordnende Kraft des Rhythmus, zum anderen entstehen Melodien durch Improvisation, durch Versenkung.

Wenn nun die Doppel-CD „Hellbound Train“ bei ECM Records erscheint, dann ist das Anlass zu einem Freudenfest. Diese Edition ist eine Querschnitt, ein klingender Erinnerungs-Reigen aus 40 Jahren Einspielungen für ECM. Er zeigt uns, wie weit Tibbetts auf seinen Reisen gekommen ist, die er gleich nach „YR“ unternahm. Sie führten ihn weit weg, etwa nach Indonesien, und hoch hinauf, etwa nach Nepal. Dort fand er Musik, die nur Insider kannten, etwa aus dem musikethnologischen Oberseminar, es war die Musik kostbarer Welten, die Tibbetts zu entdecken und zu transportieren begann. Alle seine Platten sind Bergungsmanöver, auf jeder Platte steht in unsichtbarer Schrift „Fragile“, alles klingt zerbrechlich, luftumhaucht, manchmal gläsern.

Mit seinen langjährigen Gefährten Marc Anderson (Percussion) und Michelle Kinney (Cello) hat Tibbetts, der mittlerweile auch Klavier spielt, vor einigen Jahren seine privateste CD vorgestellt, wie immer bei ECM: Sie heißt „Life Of“, und die meisten Stücke des Albums sind nach Freunden und Familie, nach Leben und Vergangenheit benannt. Dieser Familie möchte man gern angehören, die Leute sind offenbar mit sich in völliger Harmonie.

„Hellbound Train“ zeigt uns Tibbetts als einen der großen Globetrotter der Moderne – und sein Markenzeichen ist die stilistische Offenheit. Tibbetts pendelt zwischen Jazz und Weltmusik, spielt auf zahllosen Instrumenten, er amalgamiert Kulturen und bleibt doch immer Tibbetts – ein Melancholiker, der uns die Zeit vergessen lässt. Gleichwohl hat diese Musik überhaupt nichts Einlullendes, vielmehr verströmt sie eine Frische, die man für den Berganstieg braucht. „Climbing“ beispielsweise (von der CD „Safe Journey“) ist überraschend minimalistisch strukturiert, eine fantasievolle Etüde der kleinen Schritte.