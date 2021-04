Warum der Oscar Oscar heißt, weiß niemand so recht. Seit 1929 wird der begehrte Filmpreis in den Vereinigten Staaten verliehen, am 25. April 2021 also zum 93. Mal. An der Form der goldenen Trophäe hat sich in all den Jahren nichts verändert. Lediglich das Podest für die Figur - ein Ritter, der ein Schwert hält - wurde 1945 erhöht. Der Sockel ist einer Filmrolle nachempfunden, ihre fünf Speichen stehen für die in den Anfängen fünf Sparten der 1927 gegründeten US-Filmakademie: Schauspieler, Regisseure, Produzenten, Techniker und Autoren.