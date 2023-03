Oscars 2023 Das sind die schönsten Paare auf dem Roten Teppich

Auf der 95. Oscar-Verleihung wurden wieder die prestigeträchtigsten Filmpreise vergeben. Hier sehen Sie die schönsten Paare des Abends.

Schauspieler Barry Keoghan erschien mit seiner Partnerin Alyson Sandro auf dem Roten Teppich. Der 30-Jährige war in der Kategorie als Bester Nebendarsteller für seine Rolle in „The Banshees of Inisherin“ nominiert.