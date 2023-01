Gänswein-Memorien erscheinen im Frühjahr auf Deutsch Vom Intrigantenstadl im päpstlichen Haushalt

Wer seinen Memoiren den Titel „Nichts als die Wahrheit“ gibt, muss ziemlich überzeugt sein von der Gültigkeit der eigenen Wahrnehmung. Bei Georg Gänswein war das schon zu Zeiten der Fall, in denen er Privatsekretär von Joseph Ratzinger war, als dieser Präfekt der Glaubenskongregation, dann Oberhaupt der katholischen Kirche und schließlich der erste emeritierte Papst der Welt war. Man kann Gänsweins Version der Wahrheit dennoch mit viel Gewinn lesen, schließlich war niemand in den vergangenen 20 Jahren so nah dran an Ratzinger, den sein wichtigster Gehilfe als „einen der größten Protagonisten der Geschichte des vergangenen Jahrhunderts“ bezeichnet.