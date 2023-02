Der Missbrauchsfall des Priesters Peter H. Briefwechsel belastet früheren Papst Benedikt XVI.

Ein Briefwechsel zum Missbrauchsfall des Priesters Peter H. dokumentiert, dass Kardinal Joseph Ratzinger Informationen über Taten des Geistlichen vorlagen. So konnten das Recherchezentrum „Correctiv“ wie auch der Bayrische Rundfunk jetzt ein Schreiben Ratzingers als damaliger Präfekt der Glaubenskongregation einsehen. Darin erlaubt er auf Nachfrage aus München, Priester H. dürfe wegen „absoluter Alkoholunverträglichkeit“ die „hl. Eucharistie ohne vergorenen Wein feiern“, dafür mit „naturreinem Traubensaft“. Und er fügt hinzu, dass „aus pastoraler Verantwortung“ dafür Sorge zu tragen sei, dass die Gläubigen an dieser Erlaubnis „keinerlei Anstoß nehmen“. Der handschriftliche unterschriebene Brief – er liegt unserer Redaktion in Kopie vor – wurde am 3. Oktober 1986 aus Rom geschickt und ging in München zehn Tage später ein.