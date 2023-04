Preisträger in der Übersicht Das sind die „Goldenen Blogger“ 2023

Zum 16. Mal sind am 24. April 2023 die „Goldenen Blogger“ verliehen worden – diesmal wieder in Düsseldorf. Nach mehreren Stationen ist die Verleihung damit in ihre Heimat zurückgekehrt. Wir stellen die Sieger vor.

Anmerkung: Die Veranstalter nutzen für die Schreibweise ihrer Preis-Kategorien das Gender-Sternchen. Da es sich um Eigennamen handelt, übernehmen wir die Schreibweise.