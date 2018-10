Was sagt der Chef?

Wolfgang Maier ist neuerdings auch Sportvorstand. Ihm hängen noch immer ein wenig die medaillenlosen Olympischen Spiele in Pyeongchang nach. "Wir wollen bei der WM dieses Thema besser machen", sagt er. Und sonst? "Wir wollen mitsprechen und dabei sein, so oft und so gut es geht." Im vergangenen Winter gab es sieben Weltcupsiege (drei Rebensburg, zwei Dreßen, je einer Josef Ferstl und Neureuther).