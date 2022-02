Die olympische Saison war für Geisenberger keine herausragende. Zwar fuhr sie regelmäßig auf das Podest, doch schon allein der Gedanke an die Spiele in Peking schien sie etwas zu hemmen. Aufgrund der Situation in China dachte sie sogar offen über einen Boykott nach. Am Ende entschied sie sich dennoch zur Teilnahme – und holte kurz vor den Spielen in St. Moritz den EM-Titel.