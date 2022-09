Was steht an?

Die Football-Profiliga NFL startet in die neue Spielzeit. In der Nacht zum Freitag (02.20 Uhr/ProSieben und DAZN) treffen im Auftaktduell mit dem amtierenden Super-Bowl-Sieger Los Angeles Rams und den Buffalo Bills um Star-Quarterback Josh Allen direkt zwei favorisierte Mannschaften aufeinander. Wie in der Vorsaison spielen die Teams wieder über 18 Wochen um den Einzug in die Play-offs. Der Super Bowl, das größte Einzelsport-Ereignis der Welt, steigt am 12. Februar in Glendale/Arizona. Es ist mittlerweile die 57. Ausgabe des Spektakels.