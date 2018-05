„Unglaublich, wieder so ein Match gespielt zu haben. Ich habe versucht, jeden Punkt voll zu spielen“, sagte der von Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann betreute Marterer bei Eurosport und dankte seinem Vater: „Mein Dad investiert so viel in mich. Er hat alles für mich gemacht. Er ist wer weiß wie viele Kilometer mit mir gereist. Schön, dass sich das für mich jetzt auszahlt.“