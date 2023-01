TV, Zuschauer, Favoriten Fragen und Antworten zur Handball-WM 2023

Wer sind die Favoriten?

Weltmeister Dänemark und Olympiasieger Frankreich. Aber auch Europameister und Vizeweltmeister Schweden und die erfahrenen Spanier wollen im Kampf um die WM-Krone ein Wörtchen mitreden. Deutschland ist nach dem Umbruch im Anschluss an die Olympischen Spiele 2021 maximal ein Geheimfavorit. Zumindest die Auslosung meinte es gut mit dem Team von Bundestrainer Alfred Gislason: In der Gruppe E ist Deutschland gegen Asienmeister Katar (13. Januar/18.00 Uhr/ZDF), Serbien (15. Januar/18.00 Uhr/ARD) und Algerien (17. Januar/18.00/ZDF) favorisiert. In der Hauptrunde, die das DHB-Team wie die Vorrunde in Kattowitz bestreitet, warten wohl Norwegen und Nordmazedonien als größte Hürden. In einem möglichen Viertelfinale in Danzig könnte Deutschland auf Spanien oder Frankreich treffen. Der neue Weltmeister krönt sich nach insgesamt neun Spielen.