Heim-Turnier in Deutschland Das ist der EM-Kader der deutschen Handballer

Am 10. Januar 2024 startet in Deutschland die Handball-Europameisterschaft. Dafür hat der Deutsche Handballbund (DHB) nun seinen Kader nominiert. Bundestrainer Alfred Gislason präsentierte seine 19 Spieler am 21. Dezember. Im ersten Vorbereitungslehrgang verletzte sich Marian Michalczik. Er verpasst die EM. Eine Nachnominierung ist vorerst nicht geplant.

Zudem sind während des Turniers in Vor-, Haupt- und Finalrunde jeweils zwei Wechsel mit Spielern aus dem schon vor einigen Wochen benannten 35er-Kader möglich. Diese Spieler sind dabei.