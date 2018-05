Trotz eines 2:1 (1:1) gegen Borussia Mönchengladbach muss der letzte deutsche Verein, der bisher immer erstklassig gewesen war, in der kommenden Saison in der zweiten Liga spielen. Denn parallel gewann Konkurrent VfL Wolfsburg 4:1 (1:1) gegen Köln und verteidigte so Platz 16, der zur Teilnahme an den Relegationsspielen berechtigt.