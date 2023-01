„Haben einige Spieler im Auge“ Das sagt Fortunas Nachwuchschef zu Wintertransfer für die „Zwote“

Zunächst hatte sich Nico Michaty nicht so leicht in die Karten schauen lassen wollen. Dann skizzierte der Trainer von Fortunas Regionalliga-Fußballern aber doch, wie er sich eine möglicherweise kurzfristige Verstärkung seines Teams im Detail vorstellt. „Es sollte ein Spieler sein, der polyvalent ist und uns auf mehreren Positionen weiterhelfen kann“, hatte der Fußballlehrer nach dem 2:4 im Testspiel gegen den Oberligisten VfB Hilden am vergangenen Wochenende gesagt. „Ich glaube, dass wir einen variablen Defensivspieler gut gebrauchen können, weil wir schon eine recht hohe Anzahl an Gegentoren bekommen.“