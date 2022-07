Keanan Bennetts (23 Jahre, zuletzt Gladbach, vertragslos)

Für Bennetts überwies Max Eberl mal mehr als zwei Millionen Euro an die U23 von Tottenham im Jahr 2018. Seitdem bleib der Englänger hinter den Erwartungen zurück. Trauriger Höhepunkt für den ehemaligen U19-Nationalspieler war, dass er es in der letzten Saison selten in den Kader der U23 von Mönchengladbach schaffte.