Bundesliga 19/20: Fortuna - Freiburg: die Stimmen zum Spiel

Matthias Zimmermann: „Es zieht sich gerade so weiter, wie die letzten Spiele gegen Frankfurt, Wolfsburg und letzte Woche gegen Gladbach. Wir führen schon wieder, kriegen dann wieder billige Gegentore und vorne haben wir weder Glück, noch Effizienz. Letztes Jahr gingen alle Bälle rein, dieses Jahr nicht – so verliert man eben in der Bundesliga die Spiele.“