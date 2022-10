Daher Hut ab an die Jungs! Als der Trainer mir gesagt hat, dass ich als rechter Innenverteidiger in der Dreierkette spiele, war ich etwas überrascht – aber ich habe alles gegeben und wir haben alles wegverteidigt. Der Plan des Trainers ist aufgegangen. Für uns ist es keine normale Hinrunde, weil uns so viele gute Spieler fehlen...