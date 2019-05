BILANZ: Die Pflichtspielbilanz spricht klar für Bayern München: Von sieben Begegnungen (davon sechs in der Bundesliga) gewann der FCB fünf (vier), nur eine Ligapartie gingen an RB Leipzig. Am 18. März 2018 gab es einen 2:1-Heimsieg für die Bullen. Die letzte Begegnung als Generalprobe für das Finale am 11. Mai in Leipzig endete 0:0.