Pokal-Sensation an der Essener Hafenstraße: Rot-Weiss Essen steht nach einem Sieg gegen Bayer Leverkusen im Viertelfinale des DFB-Pokals. Nach einem 0:0 in der regulären Spielzeit geriet der Regionalligist in der Verlängerung sogar zwischenzeitlich in Rückstand, drehte das Spiel jedoch noch. Die Netz-Reaktionen.